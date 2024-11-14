Марк Лайон: На COP29 имеется возможность устанавливать новые связи в сферах, связанных с изменением климата

На COP29 имеется возможность установить новые связи в областях, связанных с изменением климата.

На COP29 имеется возможность установить новые связи в областях, связанных с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказал второй вице-президент организации Lions Clubs International Марк Лайон, участвующий в качестве наблюдателя на COP29 в Баку.

Он отметил, что организация имеет около 1,4 млн членов по всему миру, и они ищут партнеров для участия в деятельности, связанной с изменением климата и окружающей средой/

"Моя основная роль на COP29 - это возможность проводить встречи с организациями, в которых участвует наша группа, знакомиться с новыми людьми и устанавливать новые связи в сферах, связанных с изменением климата", - сказал он.