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Марина Овцынова: Мир не осознает, как ему мало осталось до точки невозврата

Марина Овцынова: Мир не осознает, как ему мало осталось до точки невозврата Международное сообщество недостаточно тратит на климатическое финансирование.
COP29
11 ноября 2024 г. 11:43
Марина Овцынова: Мир не осознает, как ему мало осталось до точки невозврата

Международное сообщество недостаточно тратит на климатическое финансирование.

Об этом Report сказала президент международного общественного движения "Аллатра" Марина Овцынова на климатической конференции COP29.

"Мы не осознаем, как мало нам осталось до точки невозврата", - сказала она.

По ее словам, загрязнение окружающей среды достигло своего максимума и мировому сообществу необходимо срочно решать эту проблему.

"Мы являемся свидетелями неуклонного роста числа природных катастроф. Нельзя продолжать загрязнять планету в том же темпе и ожидать положительных изменений", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Marina Ovtsınova: Beynəlxalq ictimaiyyət iqlim maliyyələşməsinə kifayət qədər vəsait ayırmır
Версия на английском языке World fails to grasp urgency of climate crisis, warns activist

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