Марина Силва: За последние два года нам удалось сократить вырубку лесов на 45,7%

Леса играют ключевую роль в жизни человека, оказывая положительное влияние на экосистему, в которой мы живем.

Леса играют ключевую роль в жизни человека, оказывая положительное влияние на экосистему, в которой мы живем.

Как передает Report, об этом сказала министр климата и окружающей среды Бразилии Марина Силва на мероприятии высокого уровня по использованию климатического финансирования для защиты лесов в рамках COP29.

По ее словам, уничтожение лесов усугубляет проблемы бедности, голода и неравенства в развивающихся странах.

По словам министра, сохранение лесов является не только важной экологической задачей, но и способом обеспечить устойчивость всех слоев населения.

"За последние два года нам удалось сократить вырубку лесов на 45,7%. Благодаря этому мы предотвратили выброс в атмосферу около 400 миллионов тонн углекислого газа", - сказала она.

Министр подчеркнула важность усиления роли природных лесов в процессе выполнения трех конвенций Рио-де-Жанейро - по климату, биоразнообразию и опустыниванию.

"Эти соглашения являются ключевыми для глобальной устойчивости и отражают нашу коллективную приверженность защите природы, чтобы мы могли создать новый цикл процветания на благо наших обществ", - заключила она.