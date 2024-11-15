Малые островные государства и наименее развитые страны требуют усилить климатическое финансирование

На пресс-конференции COP29 представители альянса малых островных государств и группы наименее развитых стран выступили с решительным заявлением о необходимости усиления климатического финансирования.

Альянс малых островных государств (AOSIS) и Группа наименее развитых стран (LDS) выступили с решительным заявлением о необходимости усиления климатического финансирования для этих наиболее уязвимых категорий.

Как сообщает Report, об этом заявили на совместной пресс-конференции на COP29 представители AOSIS и LDS.

Председатель AOSIS, министр природных ресурсов Самоа Седрик Шустер подчеркнул, что, несмотря на Парижское соглашение, многие государства отказываются от своих обязательств, что ставит под угрозу достижение глобальной цели по ограничению потепления на уровне 1,5°C. Он также добавил, что минимальное ежегодное распределение средств для стран AOSIS должно составлять не менее 39 миллиардов долларов США.

“Мы снова вынуждены напоминать о важности высокого уровня климатического финансирования, особенно для малых островных государств, которые наиболее страдают от последствий изменения климата,” — отметил Шустер.

Выступая от имени стран LDS, секретарь по природным ресурсам и изменению климата Малави доктор Юсуф Нкунгула также акцентировал внимание на необходимости увеличения объема финансирования. Он подчеркнул, что минимальная сумма грантов для этих государств должна составлять 220 миллиардов долларов в год.

“Наши страны несут непропорциональное бремя климатического кризиса, что негативно сказывается на развитии здравоохранения, образования и других ключевых сфер,” — заявил Нкунгула.

Они выразили обеспокоенность по поводу попыток некоторых развитых государств перекладывать ответственность за финансирование на частный сектор и расширять круг доноров за счет таких стран, как Китай и нефтедобывающие государства Персидского залива. “Нам необходимо следовать статье 9 Парижского соглашения, которая четко определяет обязанности развитых стран по предоставлению финансирования,” — заявил Шустер.

Был также затронут вопрос возможного выхода ряда стран из Парижского соглашения, что может негативно сказаться на международных климатических инициативах. “В интересах всех стран оставаться приверженными соглашению, иначе это создаст дополнительные проблемы для его реализации,” — подчеркнули представители двух коалиций.