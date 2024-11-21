Маланг Дарбо: Бакинская декларация по водным ресурсам - смелый и необходимый призыв к действию

Декларация о климатических действиях в области водных ресурсов, впервые принятая в рамках COP29, является смелым и необходимым призывом к действию.

Бакинская декларация о климатических действиях в области водных ресурсов, впервые принятая в рамках COP29, является смелым и необходимым призывом к действию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель постоянного секретаря Министерства рыболовства и водных ресурсов Гамбии Маланг Дарбо на мероприятии по водным ресурсам в рамках COP29 в Баку.

"Этот документ подчеркивает важность воды не только для достижения целей Парижского соглашения, но и для более широких целей устойчивого развития. Особенно важно начало Бакинского водного диалога. Эта платформа будет способствовать сотрудничеству на международном, региональном и бассейновом уровнях, обеспечивая преемственность и актуальность дискуссий по водным вопросам на последующих конференциях COP", - подчеркнул Дарбо.

Он отметил, что для Гамбии вода имеет жизненно важное значение как для выживания, так и для развития. "Наше сельское хозяйство и экосистемы глубоко связаны с водой. Как страна, присоединившаяся к Водной конвенции ООН, Гамбия полностью осознает важность международного сотрудничества в управлении водными ресурсами", - заявил Дарбо.