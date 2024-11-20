Майя Бакран Марчич: К 2040 году объем перевозок по Среднему коридору может достичь 1,3 млн TEU

18:03

Для устойчивого развития транспортных связей между Европой, Кавказом и Центральной Азией необходимо продолжать развивать Средний коридор.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель гендиректора Генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту (MOVE) Майя Бакран Марчич на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

По ее словам, в контексте российско-украинской войны тема устойчивых транспортных маршрутов приобрела дополнительную актуальность. "Средний коридор, протяженностью около 2000 км, уже является более коротким и эффективным маршрутом по сравнению с Северным коридором, значительно сокращая время транспортировки. За последние 6 лет объем перевозок по этому коридору увеличился в 3 раза, а после начала войны - в 2 раза", сказала Марчич.

Она отметила, что для приоритетных инфраструктурных инвестиций в страны Центральной Азии потребуется около 18,5 млрд евро, с учетом которых прогнозируется, что к 2040 году объем перевозок по Среднему коридору может достичь 1,3 миллиона TEU.