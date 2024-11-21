Майна Талия: Необходимы срочные меры в связи с повышением уровня моря

COP29 имеет важное значение для доступности финансирования в борьбе с изменением климата.

COP29 имеет важное значение для доступности финансирования в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил министр внутренних дел, изменения климата и окружающей среды Тувалу Майна Талия на панельной сессии "Экосистемы малых островных государств (SİDS) и общин в условиях изменения климата" в рамках COP29.

"Климатические изменения в Тувалу ощущаются особенно остро. Как островное государство, мы сталкиваемся с их последствиями напрямую. Из-за изменения климата население вынуждено покидать родину, что становится крайне тяжелым выбором", - отметил он.

По его словам, необходимы срочные меры в связи с повышением уровня моря: "Будущее остается неопределенным. Мы не знаем, что нас ждет в ближайшие десятилетия".

Он добавил, что обсуждения на COP29 дают надежду малым островным государствам: "Доступность климатического финансирования имеет ключевое значение. В этом смысле мы видим луч надежды. Конференция COP29 имеет важное значение для обеспечения финансовой доступности в борьбе с изменением климата".