Маймуна Мохд Шариф: На COP29 в Баку мы ожидаем больше действий в борьбе с изменением климата

Ожидается, что на COP29 в Баку будет предпринято больше мер по борьбе с изменением климата.
Об этом Report заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф.
"Я работаю в UN – HABITAT с 2018 года и принимала участие во многих COP. Мы хотели бы видеть больше действий. Хватит разговоров, у нас и так много принятых резолюций, мы хотим реальных действий на местах",- сказала она.
"Мы также хотим привлечь к участию местные органы власти, а также сообщества, использовав восходящий подход к управлению - стратегию "снизу вверх" [bottom-up]. Мое послание заключается в том, что нам нужны действия, реализация",- добавила Шариф.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября этого года.