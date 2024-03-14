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Маймуна Мохд Шариф: На COP29 в Баку мы ожидаем больше действий в борьбе с изменением климата

Маймуна Мохд Шариф: На COP29 в Баку мы ожидаем больше действий в борьбе с изменением климата Ожидается, что на COP29 в Баку будет предпринято больше мер по борьбе с изменением климата.
COP29
14 марта 2024 г. 15:04
Маймуна Мохд Шариф: На COP29 в Баку мы ожидаем больше действий в борьбе с изменением климата

Ожидается, что на COP29 в Баку будет предпринято больше мер по борьбе с изменением климата.

Об этом Report заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN – HABITAT) Маймуна Мохд Шариф.

"Я работаю в UN – HABITAT с 2018 года и принимала участие во многих COP. Мы хотели бы видеть больше действий. Хватит разговоров, у нас и так много принятых резолюций, мы хотим реальных действий на местах",- сказала она.

"Мы также хотим привлечь к участию местные органы власти, а также сообщества, использовав восходящий подход к управлению - стратегию "снизу вверх" [bottom-up]. Мое послание заключается в том, что нам нужны действия, реализация",- добавила Шариф.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября этого года.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin proqram rəhbəri: Bakıda keçiriləcək COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün daha çox fəaliyyət gözləyirik
Версия на английском языке Maimunah Mohd Sharif: More action expected on climate change at COP29 in Baku

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