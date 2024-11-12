Майа Санду: Нельзя отложить проблемы глобального потепления до урегулирования других кризисов

На долю Молдовы приходиться 0,03% от глобальных выбросов, но при этом страна оказалась наиболее уязвимой в Европе. Для Молдовы изменение климата – это не какая-то призрачная угроза, это реальность, которая затрагивает повседневную жизнь, экономику и особе

На долю Молдовы приходиться 0,03% от глобальных выбросов, но при этом страна оказалась наиболее уязвимой в Европе. Для Молдовы изменение климата – это не какая-то призрачная угроза, это реальность, которая затрагивает повседневную жизнь, экономику и особенно сельские сообщества.

Как передает Report, об этом заявил президент Молдовы Майа Санду, выступая на Саммите лидеров по климату COP29.

"Это свидетельствует о необходимости как можно скорее предоставить доступ к справедливой системе климатического финансирования, где приоритетное внимание уделяется развивающимся уязвимым нациям, где сделан акцент на повышение защищенности", - сказала она.

Молдова начала реализацию национальной программы высадки деревьев и рассчитывает на 5% увеличить лесной покров.

"Это доказательство нашей приверженности зеленому будущему. Несмотря на нехватку средств, мы продолжаем эту работу ради здоровья планеты и будущих поколений. Это вклад в лучшее качество воздуха, в защиту биоразнообразия и Земли", - отметила президент Молдовы.

Глобальный кризис требует от всех активных мер. Молдова повышает энергоэффективность, снижает потребление, внедряет возобновляемые источники. Но восстановление лесов и решение вопроса по декарбонизации - масштабные цели, которые требуют ресурсов.

"Мы не можем отложить в сторону проблемы глобального потепления до тех пор, пока урегулируем другие кризисы. История нас осудит, если мы не сможем принять меры и не допустить того, чтобы большие территории планеты стали непригодными для жизни. Наша работа сегодня будет определять будущее Земли", - сказала она в заключении.