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МАГАТЭ: Ни одна организация или нация не справятся в одиночку с проблемой изменения климата

МАГАТЭ: Ни одна организация или нация не справятся в одиночку с проблемой изменения климата Достижение целей Парижского соглашения по ограничению глобального повышения температуры и повышению адаптационного потенциала мира является одной из самых неотложных задач сегодняшнего дня.
COP29
19 июня 2024 г. 10:52
МАГАТЭ: Ни одна организация или нация не справятся в одиночку с проблемой изменения климата

Достижение целей Парижского соглашения по ограничению глобального повышения температуры является одной из самых неотложных задач сегодняшнего дня.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Наджат Мохтар в видеообращении к участникам проходящей в Баку 29-ой встречи высокого уровня на тему "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее".

По ее словам, последние научные отчеты свидетельствуют о том, что мир не справляется со своими задачами в области изменения климата, что ставит под угрозу почти все Цели устойчивого развития (ЦУР).

"Мы стоим на пороге поворотного момента в истории, и наши сегодняшние действия будут определять будущее нашей планеты для грядущих поколений. Изменение климата - это вызов, который затрагивает все аспекты нашей жизни, от систем здравоохранения и питания до экономики и окружающей среды", - подчеркнула Наджат Мохтар.

Она отметила, что сейчас, когда мир сталкивается со сложной проблемой изменения климата, "становится ясно, что ни одна организация или нация не могут справиться с ней в одиночку".

"Мы должны объединиться в согласованных усилиях, используя возможности сотрудничества и важнейшую финансовую поддержку для внедрения инноваций, необходимых для устойчивого будущего", - сказала замгендиректора МАГАТЭ.

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Версия на азербайджанском языке AEBA rəsmisi: Heç bir təşkilat və ya millət iqlim dəyişikliyi ilə təkbaşına mübarizə apara bilməz
Версия на английском языке IAEA: No organization or nation can tackle climate change alone

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