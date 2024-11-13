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Мафалда Дуарте: К 2030 году можно достичь выделения дополнительных 50 миллиардов долларов

Мафалда Дуарте: К 2030 году можно достичь выделения дополнительных 50 миллиардов долларов 14:38
COP29
13 ноября 2024 г. 15:40
Мафалда Дуарте: К 2030 году можно достичь выделения дополнительных 50 миллиардов долларов

К 2030 году можно достичь выделения дополнительных 50 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафалда Дуарте во время выступления на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS).

По ее словам, в прошлом году фонд отметил увеличение выделенных средств на 2,3%:

"Малые островные государства имеют ключевое значение для Зеленого климатического фонда. Более 10% из бюджета в 16 млрд долларов выделяется именно малым островным государствам. На самом деле, финансирование для них в четыре раза больше по сравнению с другими странами. Наши доходы основаны на грантах, и несколько государств также помогают малым островным государствам. Особенно активно поддерживают банки Ямайки, Фиджи и Островов Кука".

М. Дуарте добавила, что необходимо более четко определить цели:

"Мы можем достичь выделения 50 млрд долларов к 2030 году".

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Версия на английском языке Mafalda Duarte: It is possible to achieve allocation of $50B by 2030
Версия на азербайджанском языке Mafalda Duarte: 2030-cu ilədək daha 50 milyard dollar maliyyənin ayrılmasına nail olmaq mümkündür

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