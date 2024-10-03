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Лукашенко примет участие в COP29 в Баку

Лукашенко примет участие в COP29 в Баку Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы приехать в стролицу Азербайджана, где в ноябре будет проведена климатическая конференция COP29.
COP29
3 октября 2024 г. 12:41

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы приехать в столицу Азербайджана, где в ноябре будет проведена климатическая конференция COP29.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Минске.

Премьер Азербайджана передал президиденту Беларуси приглашение от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева о принятии участия в COP29 в Баку.

"Мы особое значением придаем Вашему личному участию, которое этой конференции придаст особый статус", - подчеркнул Асадов.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Bakıda keçiriləcək COP29-da iştirak edəcək

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