"Ливерпуль" присоединился к климатической инициативе "Карабаха"

16:30

Футбольный клуб "Ливерпуль" стал участником альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата, инициированного азербайджанским клубом "Карабах" в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом объявил представитель "Ливерпуля" Риши Джейн в Баку на мероприятии, посвященном созданию альянса.

По его словам, присоединение к альянсу подчеркивает стремление клуба внести вклад в решение проблемы изменения климата.

"Такие инициативы демонстрируют, что не только футбольные клубы, но и глобальные сообщества могут активно участвовать в борьбе с изменением климата. Мы в "Ливерпуле" продолжаем работать над защитой окружающей среды и улучшением социального благополучия", - отметил Джейн.

Он добавил, что альянс, созданный в рамках COP29, объединяет усилия футбольного мира в снижении климатического воздействия и построении устойчивого будущего.

"Совместными действиями с партнерами мы стремимся выполнять нашу социальную ответственность в этом важном вопросе", - добавил Джейн.