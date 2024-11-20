Литовский министр: NCQG должна быть реалистичной и направлена на смягчение последствий в каждой стране

За последнее десятилетие каждый уголок планеты пострадал от разрушительных последствий изменения климата. Тем не менее, несмотря на все предупреждающие знаки, мировое сообщество далеко от достижения целей Парижского соглашения. COP29 представляет еще одну

За последнее десятилетие каждый уголок планеты пострадал от разрушительных последствий изменения климата. Тем не менее, несмотря на все предупреждающие знаки, мировое сообщество далеко от достижения целей Парижского соглашения. COP29 представляет еще одну возможность действовать.

Как передает Report, об этом заявил министр окружающей среды Литвы Симонас Кентвиллас на заседании высокого уровня в рамках COP29.

"Хорошим началом был бы отказ от ископаемого топлива путем утроения глобальных мощностей возобновляемой энергии и удвоения усилий по энергосбережению к 2030 году, как было согласовано в прошлом году в Дубае. К сожалению, первая оценка программы показывает, что наших коллективных усилий было недостаточно. Мы можем и должны действовать лучше", - сказал он.

Литва взяла амбициозный курс на зеленый переход."Мы следуем четкому обязательству сократить выбросы парниковых газов как минимум на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990-х годов и стать климатически нейтральной страной к 2050 году. К 2030 году национальная электросеть Литвы станет зеленой, при этом доля электроэнергии из возобновляемых источников достигнет 100%", - заявил он.

По словам литовского министра, для международного сообщества будет крайне важно усилить амбиции по смягчению последствий в соответствии с целью температуры 1,5 градуса. Нужно двигаться к долгосрочной устойчивости и достичь нового соглашения о новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию, заявил он.

"Эта цель должна быть реалистичной и тесно связанной с усилиями по смягчению последствий в каждой отдельной стране. Количественное значение цели должно быть связано с расширенной группой участников, отражающей эволюцию экономических возможностей стран и увеличение доли глобальных выбросов парниковых газов, включая настоящие, а не только исторические", - сказал он.