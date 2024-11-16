О нас

Литовский чиновник: Цифровую трансформацию следует направить на сокращение выбросов углекислого газа

Литовский чиновник: Цифровую трансформацию следует направить на сокращение выбросов углекислого газа Термин "зеленый цифровой переход" может показаться популярной фразой, однако цифровой инструмент может значительно повысить устойчивость не только в телекоммуникациях, но и в других сферах.
COP29
16 ноября 2024 г. 12:23
Литовский чиновник: Цифровую трансформацию следует направить на сокращение выбросов углекислого газа

Термин "зеленый цифровой переход" может показаться популярной фразой, однако цифровой инструмент может значительно повысить устойчивость не только в телекоммуникациях, но и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте на круглом столе высокого уровня по зеленой цифровой деятельности в рамках COP29.

Она отметила, что Литва вносит свой вклад в переход к цифровым технологиям в различных отраслях и уже использует технологии 4G и 5G: "Использование бумаги значительно сокращено. У нас есть частный дата-центр, где используется солнечная энергия. В то же время используется переработанное тепло, поступающее из жилых домов".

Замминистра добавила, что для ускорения цифровизации нужны инновации: "Мы должны постараться, чтобы цифровая трансформация способствовала сокращению выбросов углекислого газа в глобальном масштабе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lithuanian official: ‘We must strive for digital transformation to reduce carbon emissions’
Версия на азербайджанском языке Litva rəsmisi: "Rəqəmsal transformasiyanın karbon emissiyasını azaltmasına çalışmalıyıq"

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi