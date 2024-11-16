Литовский чиновник: Цифровую трансформацию следует направить на сокращение выбросов углекислого газа

Термин "зеленый цифровой переход" может показаться популярной фразой, однако цифровой инструмент может значительно повысить устойчивость не только в телекоммуникациях, но и в других сферах.

Термин "зеленый цифровой переход" может показаться популярной фразой, однако цифровой инструмент может значительно повысить устойчивость не только в телекоммуникациях, но и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте на круглом столе высокого уровня по зеленой цифровой деятельности в рамках COP29.

Она отметила, что Литва вносит свой вклад в переход к цифровым технологиям в различных отраслях и уже использует технологии 4G и 5G: "Использование бумаги значительно сокращено. У нас есть частный дата-центр, где используется солнечная энергия. В то же время используется переработанное тепло, поступающее из жилых домов".

Замминистра добавила, что для ускорения цифровизации нужны инновации: "Мы должны постараться, чтобы цифровая трансформация способствовала сокращению выбросов углекислого газа в глобальном масштабе".