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Лисбет Стир: Необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал

Лисбет Стир: Необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал В рамках Бакинской инициативы по человеческому развитию для климатической устойчивости необходимо найти решения для увеличения инвестиций в человеческий капитал и навыки.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:13
Лисбет Стир: Необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал

В рамках Бакинской инициативы по человеческому развитию для климатической устойчивости необходимо найти решения для увеличения инвестиций в человеческий капитал и навыки.

Как сообщает Report, об этом сказала главный советник Systemiq и председатель правления ODI Global Лисбет Стир на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости" в рамках СОР29.

По ее словам, тема человеческого развития обсуждается на СОР впервые, и это это имеет большое значение.

"Вместе с рядом партнеров мы пытаемся реализовать некоторые вопросы в данном направлении. Нам следует доказать людям, что инвестирование в эту сферу важно не только с моральной, но и экономической и политической точек зрения", - сказала она.

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Версия на английском языке Liesbet Steer: Investment in human capital needs to be increased
Версия на азербайджанском языке Liesbet Stir: “İnsan kapitalına investisiyanı artırmaq üçün həll yolları tapmaq lazımdır”

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