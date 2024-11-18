Лисбет Стир: Необходимо увеличить инвестиции в человеческий капитал

В рамках Бакинской инициативы по человеческому развитию для климатической устойчивости необходимо найти решения для увеличения инвестиций в человеческий капитал и навыки.

В рамках Бакинской инициативы по человеческому развитию для климатической устойчивости необходимо найти решения для увеличения инвестиций в человеческий капитал и навыки.

Как сообщает Report, об этом сказала главный советник Systemiq и председатель правления ODI Global Лисбет Стир на совместном заседании на тему "Бакинская инициатива по человеческому развитию для климатической устойчивости" в рамках СОР29.

По ее словам, тема человеческого развития обсуждается на СОР впервые, и это это имеет большое значение.

"Вместе с рядом партнеров мы пытаемся реализовать некоторые вопросы в данном направлении. Нам следует доказать людям, что инвестирование в эту сферу важно не только с моральной, но и экономической и политической точек зрения", - сказала она.