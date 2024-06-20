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Лидер высокого уровня ООН назвала приоритетом СОР29 привлечение бизнеса к решению климатических вопросов

Лидер высокого уровня ООН назвала приоритетом СОР29 привлечение бизнеса к решению климатических вопросов Главный приоритет лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 - это привлечение бизнеса к решению вопросов климатических изменений.
COP29
20 июня 2024 г. 10:20
Лидер высокого уровня ООН назвала приоритетом СОР29 привлечение бизнеса к решению климатических вопросов

Главный приоритет лидера высокого уровня ООН по климату на COP29 - это привлечение бизнеса к решению вопросов климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29, депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, выступая на встрече высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

По ее словам, несмотря на рост финансовых рисков, очевидно, растут и возможности.

“Чтобы бизнес мог внести свой вклад, нам необходимо развивать наши университеты, поощрять исследования для поддержки "зеленых" инноваций. Это означает применение новейших технологий и идей для создания новых продуктов и процессов, которые не только стимулируют рост, но и сокращают сегрегацию”, - сказала она.

Она отметила, что Азербайджан привержен укреплению сотрудничества на национальном и международном уровнях, и в том числе сотрудничеству с "тройкой" председателей COP.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s COP29 champion: Harnessing business power to combat climate change
Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: İqlim məsələlərinin həllinə biznesin cəlb edilməsi COP29 üçün prioritetdir

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