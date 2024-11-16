Лесли Адогаме: Африка нуждается в более эффективных решениях в управлении отходами

Африка нуждается в более эффективных и устойчивых решениях в управлении отходами.

Африка нуждается в более эффективных и устойчивых решениях в управлении отходами.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор нигерийской организации "Устойчивые исследования и действия в интересах развития окружающей среды" (SRADev) Лесли Адогаме на мероприятии в рамках глобального обязательства по метану.

"Сжигание отходов - это не путь решения проблем в сфере управления отходами в Африке. Это грязный источник энергии, такой же, как сжигание угля. Существуют более безопасные и экономически выгодные альтернативы сжиганию, которые не только не представляют угрозы для здоровья, но и позволяют получать больше энергии или экономить ее. С учетом расходов на здравоохранение, эти методы обходятся дешевле", - сказал Адогаме.