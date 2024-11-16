О нас

Лесли Адогаме: Африка нуждается в более эффективных решениях в управлении отходами

Лесли Адогаме: Африка нуждается в более эффективных решениях в управлении отходами Африка нуждается в более эффективных и устойчивых решениях в управлении отходами.
COP29
16 ноября 2024 г. 15:16
Лесли Адогаме: Африка нуждается в более эффективных решениях в управлении отходами

Африка нуждается в более эффективных и устойчивых решениях в управлении отходами.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор нигерийской организации "Устойчивые исследования и действия в интересах развития окружающей среды" (SRADev) Лесли Адогаме на мероприятии в рамках глобального обязательства по метану.

"Сжигание отходов - это не путь решения проблем в сфере управления отходами в Африке. Это грязный источник энергии, такой же, как сжигание угля. Существуют более безопасные и экономически выгодные альтернативы сжиганию, которые не только не представляют угрозы для здоровья, но и позволяют получать больше энергии или экономить ее. С учетом расходов на здравоохранение, эти методы обходятся дешевле", - сказал Адогаме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Leslie Adogame: Waste incineration should be abandoned in Africa
Версия на азербайджанском языке Lesli Adoqame: "Afrikada tullantıların yandırılması alternativ həllərlə əvəz edilməlidir"

Другие новости из категории

В Верховном суде прошло мероприятие на тему диалог судей по изменению климата
ФотоВ Верховном суде прошло мероприятие на тему диалог судей по изменению климата
16 ноября 2024 г. 16:46
Замминистра: Доля ВИЭ в энергосекторе Азербайджана достигнет 40% к 2035 году
Замминистра: Доля ВИЭ в энергосекторе Азербайджана достигнет 40% к 2035 году
16 ноября 2024 г. 16:42
Southern Company: Для эффективного улавливания углекислого газа необходимы инновации
Southern Company: Для эффективного улавливания углекислого газа необходимы инновации
16 ноября 2024 г. 16:38
Пфлюгер: США взаимодействуют с партнерами на СОР29 для обеспечения экологической безопасности во всем мире
Пфлюгер: США взаимодействуют с партнерами на СОР29 для обеспечения экологической безопасности во всем мире
16 ноября 2024 г. 16:37
Конгрессмен: С помощью технологий можно решить проблемы климата, не отказываясь полностью от ископаемого топлива
Конгрессмен: С помощью технологий можно решить проблемы климата, не отказываясь полностью от ископаемого топлива
16 ноября 2024 г. 16:30
Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах
Дэвид Гарридо: Футбол должен задавать правильный тон не только на поле, но и в экоинициативах
16 ноября 2024 г. 16:26
Президент Интерпола: Экологические преступления наносят серьезный ущерб экосистемам и экономике
Президент Интерпола: Экологические преступления наносят серьезный ущерб экосистемам и экономике
16 ноября 2024 г. 16:24
Тахир Гёзель: Климатический вопрос важен для футбола, который находит отклик в сердцах миллионов
Тахир Гёзель: Климатический вопрос важен для футбола, который находит отклик в сердцах миллионов
16 ноября 2024 г. 16:19
Орхан Зейналов: Страны Центральной Азии могут стать лидерами в энергопереходе
Орхан Зейналов: Страны Центральной Азии могут стать лидерами в энергопереходе
16 ноября 2024 г. 16:16
IRENA: Ввод в строй мощностей по ВИЭ отстает от целевого ориентира
IRENA: Ввод в строй мощностей по ВИЭ отстает от целевого ориентира
16 ноября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi