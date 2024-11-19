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Леонора Гевесслер: Мы собрались в Баку в критически важный для человечества момент

Леонора Гевесслер: Мы собрались в Баку в критически важный для человечества момент Мировое сообщество собралось на конференцию COP29 в Баку в критически важный для человечества момент, чтобы принять важные для человечества решения в борьбе с изменением климата.
COP29
19 ноября 2024 г. 12:36
Леонора Гевесслер: Мы собрались в Баку в критически важный для человечества момент

Мировое сообщество собралось на конференцию COP29 в Баку в критически важный для человечества момент, чтобы принять важные будущего планеты решения.

Как передает Report, об этом заявила министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леонора Гевесслер на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Министр отметила, что текущий 2024 год уже стал самым жарким годом в истории человечества.

"Практически нет места на этой планете, которое не затронуто разрушительными последствиями климатического кризиса. От наиболее уязвимых островных государств, чьи голоса мы только что услышали, до моей родной страны, Австрии, в центре Европы. Гибнут люди, разрушаются дома. Будущее под угрозой", - сказала она.

По ее словам, климатическая борьба требует срочных и инклюзивных действий.

"В Дубае мы договорились о решительных действиях по утроению возобновляемых источников энергии и отходу от ископаемого топлива. В этом году мы должны выполнить обещанное. Великие обязательства становятся историческими только тогда, когда они выполняются", - добавила министр.

Гевесслер подчеркнула, что новая коллективная количественная цель климатического финансирования является центральной частью пакета вопросов, которые должны быть решены на COP29 в Баку. Цель климатического финансирования – обеспечить поддержку развивающимся странам в трансформации и борьбе с губительными последствиями изменения климата, сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyalı nazir: Bakıya bəşəriyyət üçün kritik bir məqamda toplaşmışıq
Версия на английском языке Leonore Gewessler: 'We have gathered in Baku at critical moment for humanity'

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