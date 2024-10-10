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Лейла Гасанова: Важно вовлекать молодежь в обеспечение прозрачности климатических действий

Лейла Гасанова: Важно вовлекать молодежь в обеспечение прозрачности климатических действий Обеспечение прозрачности климатических действий может помочь понять изменение климата, и главной целью является вовлечение в этот процесс молодежи и детей.
COP29
10 октября 2024 г. 14:48
Лейла Гасанова: Важно вовлекать молодежь в обеспечение прозрачности климатических действий

Обеспечение прозрачности климатических действий может помочь понять изменение климата, и главной целью является вовлечение в этот процесс молодежи и детей.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова на параллельном мероприятии в рамках конференции Pre-COP29.

По ее словам, прозрачность - это ключ к оценке эффективности климатических планов для детей и молодежи по всему миру: "И это действительно может предоставить молодым людям возможность участвовать в климатических процессах".

Лейла Гасанова напомнила, что в рамках одной из инициатив, реализованных в этом году в качестве председателя COP29, совместно с UNDP в Азербайджане был организован летний лагерь для молодых педагогов по борьбе с изменением климата.

"Мы успешно провели лагерь для 75 молодых педагогов из 35 стран со всего мира. Мы собрали их вместе, и у нас были потрясающие трехдневные тренинги, на которых они получили подробную информацию об изменении климата, почему это происходит и как молодые педагоги могут справиться с этим, вернуться в свои страны и обучать своих детей, молодежь и студентов”, - отметила она.

Молодежный защитник климата также подчеркнула, что прозрачность станет краеугольным камнем взаимного доверия и подотчетности по мере того, как стороны будут стремиться к более амбициозным национальным планам в области климата в преддверии COP29 и в последующий период.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova: İqlimlə bağlı fəaliyyətin şəffaflığının təmin edilməsinə gənclərin cəlb edilməsi vacibdir
Версия на английском языке Youth climate champion says important to involve youth in ensuring climate action transparency

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