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Лейла Гасанова: В следующем году мы значительно расширим программу Бакинской климатической недели

Лейла Гасанова: В следующем году мы значительно расширим программу Бакинской климатической недели В следующем году планируется значительно расширить программу мероприятий Бакинской недели климатической деятельности и создать больше возможностей для молодежи и стартапов.
COP29
4 октября 2024 г. 13:08
Лейла Гасанова: В следующем году мы значительно расширим программу Бакинской климатической недели

В следующем году планируется значительно расширить программу мероприятий Бакинской недели климатической деятельности и создать больше возможностей для молодежи и стартапов.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова на конференции "Устойчивое будущее. Молодежные зеленые инновации" в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Она добавила, что все эти мероприятия открывают новые возможности для молодежи в Азербайджане.

“Если мы воспользуемся этими возможностями, то приблизимся к "зеленому" и устойчивому будущему. Надеюсь, что после COP29 Азербайджан продолжит принимать активное участие в климатической деятельности. Мы, молодежь, можем заложить основу для этого”, - сказала она.

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Версия на английском языке Leyla Hasanova: More programs planned for next year’s Baku Climate Action Week
Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova: Gələn il “Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi”ndə daha çox proqram nəzərdə tutulur

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