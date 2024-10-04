Лейла Гасанова: В следующем году мы значительно расширим программу Бакинской климатической недели

В следующем году планируется значительно расширить программу мероприятий Бакинской недели климатической деятельности и создать больше возможностей для молодежи и стартапов.
Как сообщает Report, об этом сказала молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова на конференции "Устойчивое будущее. Молодежные зеленые инновации" в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.
Она добавила, что все эти мероприятия открывают новые возможности для молодежи в Азербайджане.
“Если мы воспользуемся этими возможностями, то приблизимся к "зеленому" и устойчивому будущему. Надеюсь, что после COP29 Азербайджан продолжит принимать активное участие в климатической деятельности. Мы, молодежь, можем заложить основу для этого”, - сказала она.