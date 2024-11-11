Лейла Гасанова: Принятые на COP29 решения могут повлиять на нынешнее и будущее поколения

Подписанием Декларации о детях, молодежи и климатических действиях, Азербайджан дал понять, что дети и молодежь находятся в центре особого внимания.

Подписанием Декларации о детях, молодежи и климатических действиях, Азербайджан дал понять, что дети и молодежь находятся в центре особого внимания.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова на церемонии подписания упомянутой декларации.

Она отметила, что председательство COP29 взяло на себя обязательство о приоритете детей в климатической политике:

"В обсуждениях, касающихся изменения климата, мы должны уделять особое внимание детям и молодежи. Учтите, что ваши решения могут повлиять на нынешнее и будущее поколения".

Она добавила, что необходимо обеспечить доступность климатического финансирования для детей и молодежи.