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Лейла Гасанова: Половина детей в мире живет в странах, наиболее подверженных изменению климата

Лейла Гасанова: Половина детей в мире живет в странах, наиболее подверженных изменению климата Непропорциональное воздействие изменения климата на здоровье и благополучие детей признано в глобальном масштабе.
COP29
15 ноября 2024 г. 18:19
Лейла Гасанова: Половина детей в мире живет в странах, наиболее подверженных изменению климата

Непропорциональное воздействие изменения климата на здоровье и благополучие детей признано в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова на мероприятии, посвященном развитию климатической деятельности и роли НПО.

Она отметила, что половина детей в мире живет в странах, наиболее подверженных изменению климата, что создает угрозу для их здоровья, образования и безопасности. По ее словам, согласно исследованиям, 88% заболеваний, вызванных изменением климата, затрагивают детей до 5 лет.

Гасанова также добавила, что Азербайджан сталкивается с жарой, нехваткой воды и снижением уровня воды в Каспийском море.

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Версия на английском языке Leyla Hasanova: Half of world children globally live in countries most vulnerable to climate change
Версия на азербайджанском языке İqlim çempionu: Dünyadakı uşaqların yarısı ətraf mühit dəyişikliyinə ən çox məruz qalan ölkələrdə yaşayır 

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