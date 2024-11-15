Лейла Гасанова: Половина детей в мире живет в странах, наиболее подверженных изменению климата

Непропорциональное воздействие изменения климата на здоровье и благополучие детей признано в глобальном масштабе.

Непропорциональное воздействие изменения климата на здоровье и благополучие детей признано в глобальном масштабе.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова на мероприятии, посвященном развитию климатической деятельности и роли НПО.

Она отметила, что половина детей в мире живет в странах, наиболее подверженных изменению климата, что создает угрозу для их здоровья, образования и безопасности. По ее словам, согласно исследованиям, 88% заболеваний, вызванных изменением климата, затрагивают детей до 5 лет.

Гасанова также добавила, что Азербайджан сталкивается с жарой, нехваткой воды и снижением уровня воды в Каспийском море.