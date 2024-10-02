Лейла Гасанова: Мы начинаем формировать повестку дня по изменению климата

ранее в Репорт - молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане

Молодежный защитник климат COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова сообщила, что повестка дня по изменению климата уже постепенно формируется.

Как передает Report, об этом она сказала на "Национальном мероприятии высокого уровня в связи с изменением климата и детьми" в рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

Л.Гасанова отметила, что детям важно быть в центре диалогов об изменении климата:

"Дети - наше будущее. Создаваемые стратегии должны обеспечить счастливое будущее для нас и наших детей. Считаю, что инвестиции в человеческий капитал должны увеличиваться, а выдвинутые COP29 инициативы должны применяться в школах".