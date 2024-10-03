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Лейла Гасанова: Климатическими изменениями обеспокоены 70% молодежи

Лейла Гасанова: Климатическими изменениями обеспокоены 70% молодежи Климатическими изменениями обеспокоены 70% молодежи.
COP29
3 октября 2024 г. 12:07
Лейла Гасанова: Климатическими изменениями обеспокоены 70% молодежи

Климатическими изменениями обеспокоены 70% молодежи.

Как сообщает Report, об этом сказала молодежный защитник климата COP29 в Азербайджане Лейла Гасанова на панели "Роль высшего образования в климатических переходах" в рамках Бакинской недели климатических действий.

По ее словам, молодежь осознает масштаб проблемы: "Поэтому мы хотим быть партнерами в ее решении. Важно развивать взаимодействие между университетами, создавая единую сеть. Климатические проблемы должны обсуждаться не только в рамках COP29, но и в других форматах. Президент COP29 Мухтар Бабаев также поддержит экологическое просвещение".

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Версия на английском языке Leyla Hasanova: Climate change creates concern among 70 percent of young people
Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova: Gənclərin 70 faizi iqlim dəyişikliyindən narahatdır

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