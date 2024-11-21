Лейла Алиева в рамках COP29 выступила на мероприятии, посвященном защите леопардов

19:07

21 ноября в рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Защита леопардов в условиях изменения климата", организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Общественным объединением IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева отметила, что изменение климата и негативные тенденции в глобальной экологической системе ставят под угрозу популяции многих живых существ, включая кавказских леопардов. Она подчеркнула, что повышение температуры и другие многочисленные природные катаклизмы затрудняют выживание леопардов в природе.

Участникам проекта представили подробную информацию о деятельности IDEA, включая проект "Восстановление популяции леопардов в Азербайджане", реализуемый Министерством экологии и природных ресурсов совместно с WWF. Этот проект внес значительный вклад в увеличение численности леопардов в стране.

Лейла Алиева отметила, что проведенный в 2014 году Саммит по биоразнообразию Кавказа привлек внимание к вопросам экологического баланса и защиты фауны Южного Кавказа. По ее словам, благодаря предпринятым мерам в Азербайджане за последние годы их популяция насчитывает 23 особи.

В завершение она призвала к усилению международных усилий для эффективной защиты леопардов.