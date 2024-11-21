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Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии по защите редких видов животных в рамках COP29

Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии по защите редких видов животных в рамках COP29 16:07
COP29
21 ноября 2024 г. 17:00
Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии по защите редких видов животных в рамках COP29

При сотрудничестве Общественного объединения IDEA и Международного союза охраны природы (МСОП) в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) были организованы панельные дискуссии на тему "60 лет охраны: Красный список МСОП".

Как сообщает Report, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель ОО IDEA Лейла Алиева отметила, что охрана исчезающих биологических видов играет важную роль в защите глобальной экосистемы и биоразнообразия. Лейла Алиева подчеркнула, что предотвращение уничтожения живых организмов является глобальным призывом, требующим совместных шагов в условиях международной солидарности и сотрудничества.

Затем участники мероприятия были проинформированы о богатой природе Южного Кавказа и ряде вымерших видов животных, относящихся к этому региону.

Коснувшись деятельности, проводимой ОО IDEA с 2011 года, Лейла Алиева отметила, что защита редких живых существ, охрана редких видов животных и растений, относящихся к нашей стране, а также восстановление их популяции занимают особое место среди основных направлений деятельности организации. Учредитель и руководитель ОО IDEA отметила проект "Большая пятерка Кавказа", который был представлен широкой общественности в 2012 году в рамках сотрудничества с МСОП. Было сообщено, что предпринят ряд мер по охране и увеличению популяции кавказского леопарда, джейрана, бурого медведя, серого волка и императорского орла.

Лейла Алиева сказала, что с 2017 года в Шахдагский национальный парк из различных стран Европы завезены 46 зубров с целью восстановления их популяции и реинтродукции в природу страны, и до 2028 года планируется увеличить численность зубров до 100. В то же время было сообщено, что благодаря реализации проекта по реинтродукции джейрана и других соответствующих мер, популяция джейрана на территории страны увеличилась до 8 тысяч голов. Кроме того, в Каспийское море и другие водные бассейны Азербайджана выпущены сотни тысяч мальков осетра.

Выступая в рамках мероприятия, прошедшего при модераторстве регионального директора МСОП по Восточной Европе, Северной и Центральной Азии Оливера Аврамоски, генеральный директор МСОП Гретель Агилар, генеральный директор организации Conservation International по лесной стратегии Джейсон Фанк и главный менеджер организации Birdlife International Кэти Йитонг Ли поделились с участниками дискуссии мнением о важности сохранения живых существ, занесенных в Красный список МСОП, а также защиты глобального биоразнообразия посредством совместных усилий и деятельности, ориентированной на результат.

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Версия на английском языке ФотоLeyla Aliyeva attends panel discussion on protecting endangered species at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva COP29 çərçivəsində nadir canlıların mühafizəsinə həsr olunan panel müzakirələrində iştirak edib

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