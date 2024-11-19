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Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии о морских обитателях в рамках COP29

Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии о морских обитателях в рамках COP29 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии на тему "Роль морских млекопитающих в здоровье морской экоси
COP29
19 ноября 2024 г. 18:03
Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии о морских обитателях в рамках COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии на тему "Роль морских млекопитающих в здоровье морской экосистемы и снижении климатических изменений", проводимой при сотрудничестве между IDEA и организацией Great Whale Conservancy в рамках COP29.

Как сообщает Report, Лейла Алиева подчеркнула важность сохранения морских обитателей для обеспечения экологического баланса и климатической устойчивости.

Она отметила роль китов, крупнейших млекопитающих планеты, в снижении содержания углекислого газа в атмосфере, добавив, что, несмотря на соответствующий мораторий, вступивший в силу в 1985 году, китобойный промысел все еще продолжается в ряде стран.

Участники панели были проинформированы о сокращении популяции каспийских тюленей почти в 6 раз по сравнению с началом XX века.

Лейла Алиева также рассказала о деятельности IDEA за последние 13 лет, включая акции по очистке прибрежных территорий с участием волонтеров и ряд других мер, направленных на защиту уникального биоразнообразия Каспийского моря.

В ходе панельной дискуссии основатель и директор организации Great Whale Conservancy Майкл Фишбах и генеральный директор Музея естественной истории имени Гасан-бека Зардаби Тариель Эйбатов предоставили участникам подробную информацию о значении для морской экосистемы различных морских обитателей, включая китов и тюленей, а также о влиянии загрязнения водоемов на окружающую среду.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva COP29 çərçivəsində dəniz canlılarına dair panel müzakirələrində iştirak edib

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