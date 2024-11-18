Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях по повышению экограмотности молодежи в рамках COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях по повышению экологической грамотности молодежи в рамках COP29.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в дискуссиях по повышению экологической грамотности молодежи в рамках COP29.

Как сообщает Report, она выступила на дискуссиях на тему "Инвестиции в образование для устойчивости климата: раннее развитие и повышение экологической грамотности", проведенных совместно Международным союзом охраны природы (МСОП) и IDEA.

Алиева подчеркнула, что активное участие молодежи в решении экологических проблем играет важную роль в борьбе с изменением климата в глобальном масштабе.

Она отметила, что IDEA является членом МСОП с 2014 года, рассказав о ряде осуществленных за прошедший период мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и ответственному отношению к природе, включая организацию эколагерей, информационных кампаний и подготовку документальных фильмов.

В мероприятии также приняли участие министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, генеральный директор МСОП Гретель Агилар, директор по образовательным вопросам инициативы Earthday.org Брайс Кун и молодая экоактивистка Джанина Гевара, представляющая программу Decarbonize Глобального образовательного центра. Они высказали различные идеи по теме обсуждения и отметили роль экологической грамотности.