Лейла Алиева приняла участие в Диалоге глобальных лидеров в рамках COP29

18:38

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейла Алиева 21 ноября приняла участие в панельной дискуссии "Диалог глобальных лидеров: достижение позитивного будущего для природы через климатические действия и защиту биоразнообразия в соответствии с целями Парижского соглашения", организованной совместно председательством COP29, IDEA и Международным союзом охраны природы (МСОП).

Как сообщает Report, на мероприятии Лейла Алиева подчеркнула масштабы ущерба, наносимого планете изменением климата и утратой биоразнообразия, отметив необходимость принятия срочных мер международным сообществом.

Участники мероприятия были проинформированы о том, что на Южном Кавказе, особенно в Азербайджане, в прошлом обитали некоторые виды животных, в том числе каспийский тигр и азиатский лев, которые сейчас вымерли.

Лейла Алиева отметила, что с 2011 года IDEA реализовало ряд проектов и мероприятий, направленных на защиту уникальной природы страны и экологического баланса.