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Лейла Алиева приняла участие в Диалоге глобальных лидеров в рамках COP29

Лейла Алиева приняла участие в Диалоге глобальных лидеров в рамках COP29 18:38
COP29
21 ноября 2024 г. 18:51
Лейла Алиева приняла участие в Диалоге глобальных лидеров в рамках COP29

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейла Алиева 21 ноября приняла участие в панельной дискуссии "Диалог глобальных лидеров: достижение позитивного будущего для природы через климатические действия и защиту биоразнообразия в соответствии с целями Парижского соглашения", организованной совместно председательством COP29, IDEA и Международным союзом охраны природы (МСОП).

Как сообщает Report, на мероприятии Лейла Алиева подчеркнула масштабы ущерба, наносимого планете изменением климата и утратой биоразнообразия, отметив необходимость принятия срочных мер международным сообществом.

Участники мероприятия были проинформированы о том, что на Южном Кавказе, особенно в Азербайджане, в прошлом обитали некоторые виды животных, в том числе каспийский тигр и азиатский лев, которые сейчас вымерли.

Лейла Алиева отметила, что с 2011 года IDEA реализовало ряд проектов и мероприятий, направленных на защиту уникальной природы страны и экологического баланса.

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Версия на английском языке ФотоLeyla Aliyeva participates in Global Leaders Dialogue at COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva COP29 çərçivəsində Qlobal Liderlərin Dialoqunda iştirak edib

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