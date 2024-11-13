Лазиз Кудратов: Азербайджан и Узбекистан имеют схожие амбиции по реализации проектов в сфере ВИЭ

Азербайджан и Узбекистан имеют схожие амбиции по реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.

Азербайджан и Узбекистан имеют схожие амбиции по реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на полях COP29 в Баку.

"Наша стратегия заключается в достижении 40%-ной доли ВИЭ в производстве электроэнергии к 2030 году. Я знаю, что такие же амбиции есть и в Азербайджане. Мы перенимаем опыт и объединяем наши усилия по реализации зеленых проектов", - отметил он.

Кроме того, по словам министра, сегодня запущена инициатива по передаче зеленой энергии, энергокоридор соединит Центральную Азию и Кавказ с Европой. "Мы уверены, что в ближайшие годы мы сможем реализовать данный исторический проект, благодаря которому Центральная Азия и Азербайджан, Кавказ, станут регионами, обеспечивающими стабильность энергоснабжения европейского континента", - заключил он.