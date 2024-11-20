Ларс Аагаард: Дания призывает к сотрудничеству в достижении новой финансовой цели на COP29

Дания призывает мировое сообщество к сотрудничеству в достижении новой финансовой цели на COP29.

Дания призывает мировое сообщество к сотрудничеству в достижении новой финансовой цели на COP29.

Как передает Report, об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард на заседании высокого уровня в рамках COP29.

Он напомнил, что Дания установила амбициозную цель сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году.

"Это казалось почти невыполнимой задачей. Мы начали с самых простых решений, таких как переход на возобновляемую энергетику, быстрое развитие электромобильности, энергоэффективности и пр. Однако все эти инструменты относятся к энергетической отрасли, для достижения цели нам также необходимо сократить выбросы и в других отраслях, в том числе в сельском хозяйстве", - сказал он.

Аагаард также подчеркнул важность расширения климатического финансирования. По его словам, Дания обязуется быть среди лидеров в достижении новой финансовой цели и призывает другие страны к сотрудничеству.

"Глобальные выбросы должны снизиться, а усилия по адаптации – ускориться. Это важно для защиты наших наземных и морских экосистем, а также для устойчивого будущего", - сказал он.