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Ларс Аагаард: Дания не сможет добиться сокращения выбросов парниковых газов без участия аграрного сектора

Ларс Аагаард: Дания не сможет добиться сокращения выбросов парниковых газов без участия аграрного сектора Дания не сможет добиться планируемого сокращения выбросов парниковых газов к 2030 голу без активного участия сельскохозяйственного сектора.
COP29
19 ноября 2024 г. 14:34
Ларс Аагаард: Дания не сможет добиться сокращения выбросов парниковых газов без участия аграрного сектора

Дания не сможет добиться планируемого сокращения выбросов парниковых газов к 2030 голу без активного участия сельскохозяйственного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард Меллер в кулуарах климатической конференции COP29.

По его словам, сельскохозяйственный сектор должен осознать свою ответственность за снижение выбросов.

"Это стратегически важно, поскольку в будущем выбросы в сельском хозяйстве должны существенно сократиться. На этой основе мы заручились поддержкой широкой коалиции в парламенте, и теперь фермеры понимают, какие изменения произойдут к 2030 году", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Дания рассматривает возможность введения налога на выбросы углекислого газа, который будет распространяться на аграрный сектор.

"Фермеры активно участвуют в этом процессе, что дает мне уверенность в том, что соглашение будет не просто на бумаге, а воплотится в реальность. Мы не сможем достичь цели на 2030 год без значительного сокращения выбросов в сельском хозяйстве. Поэтому можете быть уверены, что это обязательство будет реализовано", - подчеркнул Меллер.

Отметим, что Дания намерена сократить выбросы парниковых газов в стране на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

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Версия на азербайджанском языке Danimarkalı nazir: Kənd təsərrüfatı sektoru emissiyaların azaldılmasında məsuliyyətini dərk etməlidir
Версия на английском языке Lars Aagaard: Agriculture holds key to Denmark's greenhouse gas reduction

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