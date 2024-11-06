Кыргызстан впервые представит национальный павильон на COP29

Кыргызстан в этом году впервые представит свой павильон на COP-29 для демонстрации достижений страны и проведения встреч с международными партнерами.

Кыргызстан в этом году впервые представит национальный павильон на климатической конференции COP29 для демонстрации достижений страны и проведения встреч с международными партнерами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

"Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев на встрече с послом США Лесли Вигери обсудил вопросы изменения климата и участие обеих стран в COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Министр Машиев подчеркнул, что в этом году Кыргызстан впервые представит свой павильон на COP29, предоставляющий возможность более широко продемонстрировать достижения страны и вести встречи с международными партнерами", - говорится в информации.

Стороны выразили обоюдную готовность к укреплению сотрудничества и поделились своими планами и позициями в рамках предстоящего в Баку мероприятия.