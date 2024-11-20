Кыргызстан создает центр мониторинга природных катастроф

16:32

Изменение климата становится одной из самых серьезных угроз для устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Бекжан Рысмендеев на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

По его словам, Минтранс Кыргыстана работает над созданием центра мониторинга для наблюдения, предотвращения и ликвидации последствий природных катастроф: "Основным инструментом в этом стремлении является цифровая дорожная карта. Этот проект служит катализатором для развития и интеграции новых систем сбора и анализа данных, объединяет существующие автоматизированные службы Министерства транспорта и связи".