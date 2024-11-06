Кыргызстан представит на COP29 в Баку проект устойчивого горного развития

Кыргызстан представит на СОР29 в Баку проект устойчивого горного развития.

Кыргызстан представит на СОР29 в Баку проект устойчивого горного развития.

Как сообщает командированный в Бишкек корреспондент Report , об этом заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, открывая заседание Совета глав МИД стран-участниц ОТГ.

"Глобальное изменение климата угрожает устойчивому развитию и Республика Кыргызстан продвигает горную повестку дня на международном уровне", - сказал министр.

Он также пожелал успехов Азербайджану в проведении СОР29 и выразил надежду на поддержку инициативы со стороны ОТГ.

"Надеюсь на вашу поддержку этой инициативы на COP29 в Баку. Я также желаю Азербайджану и Бразилии (конференция COP30 состоится в бразильском Белене - ред.) успехов в проведении этих важных мероприятий. Я приглашаю всех вас принять участие в заседаниях высокого уровня по горной повестке и климатическим вопросам 13 ноября", - добавил Ж.Кулубаев.