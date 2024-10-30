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Кямран Иманов: Азербайджан успешно проведет COP29, несмотря на грязную кампанию против страны

Кямран Иманов: Азербайджан успешно проведет COP29, несмотря на грязную кампанию против страны Азербайджан успешно проведет COP29, несмотря на грязную кампанию, развернутую против страны.
COP29
30 октября 2024 г. 11:35
Кямран Иманов: Азербайджан успешно проведет COP29, несмотря на грязную кампанию против страны

Азербайджан успешно проведет COP29, несмотря на грязную кампанию, развернутую против страны.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов на круглом столе на тему "Интеллектуальная собственность и инновации во имя зеленого будущего (на пути к COP29)".

По его словам, решение о проведении COP29 в Баку выражает поддержку на глобальном уровне политики "зеленой" энергии Азербайджана и определяет транспортировку "зеленой" энергии на мировые рынки в качестве нового приоритетного направления энергетической политики.

"Правительства и города должны ускоренно развивать и расширять масштабы технологий по снижению климатического воздействия. При этом выбор технологий сейчас важнее, чем когда-либо. Простой оптимизации существующих систем будет недостаточно для достижения климатических целей", - сказал Иманов.

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Версия на английском языке Kamran Imanov: Azerbaijan to successfully host COP29 despite smear campaign
Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: Azərbaycan çirkin kampaniya aparılmasına baxmayaraq, COP29-u uğurla keçirəcək

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