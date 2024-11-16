Кямран Алиев встретился с грузинским коллегой

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился в Баку с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили.

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился в Баку с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили.

Об этом сообщили Report в Генеральной прокуратуре.

Стороны обсудили успешное завершение сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана и Управлением ООН по наркотикам и преступности в рамках COP29, и подчеркнули важность взаимодействия правоохранительных органов в защите окружающей среды.

Гости ознакомились с Музеем истории Генеральной прокуратуры, им была предоставлена информация об экспонатах. Во встрече также принял участие посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.