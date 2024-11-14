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Кямран Алиев встретился с генсеком ОЭС

Кямран Алиев встретился с генсеком ОЭС В Азербайджане проходит ряд встреч с делегациями международных организаций и зарубежных стран, прибывших в страну для участия в СОР29.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:35
Кямран Алиев встретился с генсеком ОЭС

В Азербайджане проходит ряд встреч с делегациями международных организаций и зарубежных стран, прибывших в страну для участия в СОР29.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджид Ханом.

Стороны обсудили запланированную на 15 ноября в рамках COP29 сессию на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", а также разрушительное воздействие на окружающую среду организованной преступности и незаконной деятельности.

Генсек ОЭС выразил благодарность за искренний прием и подчеркнул важность сотрудничества, отметив, что возглавляемая им организация придает большое значение климатическим действиям и устойчивому развитию, а Азербайджан играет важную роль в решении климатических проблем в региональном и глобальном масштабе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə görüşüb

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