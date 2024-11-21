Кямаля Гусейнли-Абышова: Изменение климата связано с нарушением процесса круговорота воды

Изменение климата связано с нарушением процесса круговорота воды в природе.

Изменение климата связано с нарушением процесса круговорота воды в природе.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель представителя Водного центра и Повестки дня действий председательства COP29 Кямаля Гусейнли-Абышова на круглом столе высокого уровня по интеграции водных решений в NDCs и NAPs и взаимодействию биоразнообразия, водных ресурсов и климата.

"Круговорот воды нарушается в том числе под влиянием изменения климата. Мы должны говорить о воде и на климатических платформах, потому что это очень актуальная тема. Особенно, с учетом проблем водной безопасности и обмеления Каспийского моря в Азербайджане", - отметила она.

Она добавила, что сегодня на платформе COP29 будет представлена первая водная декларация: "Это инициатива председательства COP29, с которой мы намерены начать Бакинский диалог о воде для климатических действий".