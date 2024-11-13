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Кронпринц: Кувейт нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2060 году

Кронпринц: Кувейт нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2060 году Кувейт нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
COP29
13 ноября 2024 г. 10:59
Кронпринц: Кувейт нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2060 году

Кувейт нацелен на достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

Как сообщает Report об этом заявил кронпринц Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах, выступая в среду на саммите лидеров на климатической конференции COP29 в Баку.

"Изменение климата – это глобальная проблема, которая стала угрозой для многих стран, в том числе и Кувейта. Последствия изменения климата становятся все более ощутимыми и ускоряются из-за растущих температур, пыльных бурь, нехватки осадков, которые теперь оказывают непосредственное влияние на повседневную жизнь в нашей стране. Исходя из этого, Кувейт подтверждает приверженность экологической устойчивости и выполнению своих обязательств по Рамочной конвенции об изменении климата и Киотскому протоколу. Для этого мы реализуем целый ряд национальных проектов и мер", - сказал кронпринц.

По его словам, Кувейт призывает развитые страны выполнять свои обязательства по рамочной конвенции и предоставлять финансовую и техническую поддержку наименее развитым странам для того, чтобы у них имелся необходимый потенциал для дальнейшей работы.

"Тогда они смогут противостоять последствиям изменения климата, адаптироваться к ним, а также выполнять свои определяемые на национальном уровне вклады. Кувейт посредством Кувейтского фонда арабского экономического развития прилагает все возможные усилия для того, чтобы помогать развивающимся странам по всему миру. Мы предоставляем в этой связи кредиты и гранты на общую сумму в 27 миллиардов долларов США", - отметил он.

Кронпринц подчеркнул, что Кувейт создал модель экономического развития на период до 2050 года, которая основана на низких объемах выбросов парниковых газов. "Поставлена задача по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Для этого мы реализуем целый ряд стратегических проектов по сокращению выбросов углерода во всех отраслях. При этом приоритетное внимание уделяется проектам в области чистой энергетики. Кроме того, мы стремимся обеспечить долю солнечной энергии в энергобалансе на уровне 50% к 2050 году. В этой связи будем внедрять новые низкоуглеродные технологии и развивать долгосрочные партнерские отношения для того, чтобы использовать все возможности устойчивой энергетики", - добавил он.

По его словам, Кувейт рассчитывает сократить на 40% выбросы парниковых газов к 2040 году.

Кронпринц также выразил благодарность Азербайджану за хорошую организацию климатической конференции COP29.

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Версия на азербайджанском языке Küveyt Vəliəhdi: 2060-cı ilədək karbon neytrallığına nail olmağı hədəfləyirik
Версия на английском языке Crown Prince: Kuwait aims to achieve carbon neutrality by 2060

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