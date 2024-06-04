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Кристина Борреро: COP29 - уникальная возможность направить идеи на повышение энергобезопасности

Кристина Борреро: COP29 - уникальная возможность направить идеи на повышение энергобезопасности COP29 представляет собой уникальную возможность кристаллизовать идеи таким образом, чтобы повысить нашу энергетическую безопасность.
COP29
4 июня 2024 г. 11:12
Кристина Борреро: COP29 - уникальная возможность направить идеи на повышение энергобезопасности

COP29 представляет собой уникальную возможность кристаллизовать идеи таким образом, чтобы повысить Европейскую энергетическую безопасность.

Как передает Report, об этом заявила директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро в ходе церемонии открытия Бакинской энергетической недели

По ее словам, эта конференция поможет увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии, укрепить промышленную базу, способствовать справедливому энергетическому переходу и торговле на рынке Европы, и, безусловно, направить экономику на путь достижения чистого нуля выбросов парниковых газов к середине века.

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Версия на азербайджанском языке Kristina Borrero: COP29 enerji təhlükəsizliyini artırmaqla bağlı unikal imkandır
Версия на английском языке Borrero: COP29 - unique opportunity to crystallize ideas in a way that enhances energy security

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