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Криспиан Олвер: В основе справедливого перехода к нулевым выбросам лежит человеческое развитие

Криспиан Олвер: В основе справедливого перехода к нулевым выбросам лежит человеческое развитие В основе справедливого перехода к нулевым выбросам лежит человеческое развитие, и важно дать человеку производительную роль в экономике.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:28
Криспиан Олвер: В основе справедливого перехода к нулевым выбросам лежит человеческое развитие

В основе справедливого перехода к нулевым выбросам лежит человеческое развитие, и важно дать человеку производительную роль в экономике.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор действующей в ЮАР Климатической комиссии Криспиан Олвер на совместном заседании по теме "Бакинская инициатива человеческого развития для устойчивости климата" в рамках COP29.

Он отметил, что по мере выхода из экономики, в которой доминирует уголь, некоторые профессии исчезнут, а другие станут более востребованными.

"Подход невмешательства, при котором мы просто надеемся на лучшее, будет чрезвычайно разрушительным для обществ. Когда мы думаем о справедливом переходе, мы думаем о навыках и средствах к существованию как о двух сторонах одной медали. Основная цель - дать людям производительную роль в экономике", - сказал он.

Олвер отметил, что система образования в ЮАР не выпускает готовых кадров. "Лучшее обучение происходит на рабочем месте. Работодатели знают, куда движется спрос, и должны обеспечить финансирование, сотрудничая с правительством", - сказал он.

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Версия на английском языке Crispian Olver: Focus on human development forms basis for just transition to zero emissions
Версия на азербайджанском языке Krispian Olver: İnsan inkişafına diqqət sıfır emissiyaya ədalətli keçidin əsasını təşkil edir

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