Кот-д'Ивуар определил ключевые темы для переговоров на COP29 в Баку

​​​​​​​Переговорщики из Кот-д'Ивуара активно готовятся к участию в 29-й сессии COP, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку.

Переговорщики из Кот-д'Ивуара активно готовятся к участию в 29-й сессии COP, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в городе Бонуа состоялся семинар по повышению квалификации ивуарийских переговорщиков.

Эрик-Мишель Ассамуа, директор департамента по борьбе с изменением климата Министерства окружающей среды Кот-д'Ивуар, заявил, что на конференции в Баку приоритетными для страны будут вопросы создания фонда возмещения потерь и ущерба, усиление мобилизации и доступа к климатическому финансированию, сотрудничество в формате "Юг-Юг" и "Север-Юг", а также доступ для всех стран к климатическим технологиям.

Ассамуа призвал переговорщиков уделить особое внимание вопросам смягчения последствий, адаптации, рыночных механизмов и прозрачности.