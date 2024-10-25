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Кот-д'Ивуар определил ключевые темы для переговоров на COP29 в Баку

Кот-д'Ивуар определил ключевые темы для переговоров на COP29 в Баку ​​​​​​​Переговорщики из Кот-д'Ивуара активно готовятся к участию в 29-й сессии COP, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку.
COP29
25 октября 2024 г. 16:06
Кот-д'Ивуар определил ключевые темы для переговоров на COP29 в Баку

Переговорщики из Кот-д'Ивуара активно готовятся к участию в 29-й сессии COP, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, в городе Бонуа состоялся семинар по повышению квалификации ивуарийских переговорщиков.

Эрик-Мишель Ассамуа, директор департамента по борьбе с изменением климата Министерства окружающей среды Кот-д'Ивуар, заявил, что на конференции в Баку приоритетными для страны будут вопросы создания фонда возмещения потерь и ущерба, усиление мобилизации и доступа к климатическому финансированию, сотрудничество в формате "Юг-Юг" и "Север-Юг", а также доступ для всех стран к климатическим технологиям.

Ассамуа призвал переговорщиков уделить особое внимание вопросам смягчения последствий, адаптации, рыночных механизмов и прозрачности.

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Версия на азербайджанском языке Kot-d'İvuar Bakıda keçiriləcək COP29-da danışıqlar üçün əsas mövzuları müəyyən edib
Версия на английском языке Côte d'Ivoire sets priorities for COP29 climate talks in Baku

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