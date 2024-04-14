Король Иордании Абдалла II приглашен на COP29 в Баку

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн Аль Хусейн приглашен на СОР29 в Баку.

Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн Аль Хусейн приглашен на СОР29 в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Находящийся с визитом в Иордании министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов передал Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II ибн Аль Хусейну приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и адресованное противоположной стороне пригласительное письмо на 29-сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую будет принимать наша страна.