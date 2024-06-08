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Король Бутана приглашен на COP29 в Баку

Король Бутана приглашен на COP29 в Баку Название Саммита отсюда
COP29
8 июня 2024 г. 16:46
Король Бутана приглашен на COP29 в Баку

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук приглашен на 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил новоназначенный посол Азербайджана в Бутане Эльчин Гусейнли, вручивший королю верительные грамоты.

В ходе беседы с королем он отметил, что президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил пригласительное письмо королю Бутана для участия во Всемирном саммите по климатическим действиям, который пройдет в Баку 12-13 ноября и даст старт началу COP29.

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Версия на азербайджанском языке Butan Kralı Bakıda keçiriləcək COP29-a dəvət edilib

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