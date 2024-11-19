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Корейский министр: Мы планируем реализацию проектов по управлению органическими отходами за рубежом

Корейский министр: Мы планируем реализацию проектов по управлению органическими отходами за рубежом Южная Корея планирует использовать технологии и опыт управления органическими отходами для реализации проектов в зарубежных странах в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.
COP29
19 ноября 2024 г. 15:04
Корейский министр: Мы планируем реализацию проектов по управлению органическими отходами за рубежом

Южная Корея планирует использовать технологии и опыт управления органическими отходами для реализации проектов в зарубежных странах в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды Южной Кореи Ким Вансоп на мероприятии "Сокращение выбросов метана из органических отходов для климатических действий" в рамках COP29.

Он отметил, что в прошлом году Южная Корея представила Дорожную карту по сокращению выбросов метана до 2030 года, предусматривающую разработку мер по сокращению пищевых отходов.

"В июне этого года мы объявили о Национальной стратегии по биогазу. Эта стратегия определяет цели производства биогаза для объектов, перерабатывающих большие объемы органических отходов в государственном и частном секторах, и указывает на важность предоставления субсидий на установку биогазовых оборудований", - добавил он.

Министр отметил, что также прогнозируется сокращение общих выбросов парниковых газов на 1 млн тонн в год путем замещения ископаемого топлива.

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