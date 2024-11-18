Корейский министр: Молодежь не несет ответственности за изменение климата, но больше всех страдает

Молодежь не несет исторической ответственности за изменение климата, однако именно они больше всего страдают от его негативных последствий.

Молодежь не несет исторической ответственности за изменение климата, однако именно они больше всего страдают от его негативных последствий.

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды Южной Кореи Ван-суп Ким на круглом столе высокого уровня "Дети, молодежь и климатические действия" в рамках COP29.

Министр подчеркнул необходимость вовлечения молодого поколения в климатические действия. По его словам, молодежь должна быть заранее подготовлена к возможным угрозам и обладать навыками их преодоления.

Ван-суп Ким также отметил, что правительство Южной Кореи поддерживает активность молодежи в этой сфере и поощряет их участие в формировании политики. Особое внимание он уделил необходимости признания их достижений.

По словам Ван-суп Кима, с 2022 года 19 городов Южной Кореи были объявлены городами климатических действий, а в некоторых из них созданы информационные центры по окружающей среде для молодежи.