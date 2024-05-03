Копман: COP29 в Азербайджане - признание деятельности страны в области ВИЭ и борьбы с изменением климата

Проведение COP29 в Азербайджане является большим достижением страны и признанием деятельности в области ВИЭ и борьбы с изменением климата.

Проведение COP29 в Азербайджане является большим достижением страны и признанием деятельности в области ВИЭ и борьбы с изменением климата.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман.

Он отметил, что в ходе нынешнего визита в Баку готов предложить поддержку ЕК в области проведения COP.

"Мы считаем, что COP является большим достижением Азербайджана. Это признание работы, которую вы делаете в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, борьбы с изменением климата. И мы готовы решительно это поддержать", - сказал Герт Ян Копман.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

C полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.