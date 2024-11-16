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Конрис Мейнард: Глобальные выбросы наносят ущерб островным государствам Карибского бассейна

Конрис Мейнард: Глобальные выбросы наносят ущерб островным государствам Карибского бассейна Доля островных государств Карибского бассейна в глобальной эмиссии составляет менее 1%, однако ущерб их территориям от этих выбросов значителен.
COP29
16 ноября 2024 г. 13:40
Конрис Мейнард: Глобальные выбросы наносят ущерб островным государствам Карибского бассейна

Доля островных государств Карибского бассейна в глобальной эмиссии составляет менее 1%, однако ущерб их территориям от этих выбросов значителен.

Как сообщает Report, об этом заявил министр информации, связи и технологий Федерации Сент-Китс и Невис Конрис Мейнард на круглом столе высокого уровня в рамках COP29.

"Посредством энергоэффективности, зеленой цифровизации и новых технологий мы стремимся добиться более устойчивых процессов. Создание цифровой инфраструктуры будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов", - сказал он.

Министр также рассказал о "Зеленой цифровой декларации", в основе которой лежит сотрудничество, обмен знаниями и опытом: "Данная декларация будет способствовать не только увеличению осведомленности, но также укреплению экономической устойчивости".

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Версия на азербайджанском языке Konris Maynard: "Qlobal emissiyalar Karib dənizi bölgəsində yerləşən ada dövlətlərinə ciddi zərər vurur"

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